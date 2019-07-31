Оренбург, , 09:02 — REGNUM

В Оренбургской области три выдвиженца получили статус зарегистрированных кандидатов в губернаторы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Муниципальный фильтр смогли преодолеть финансовый директор ООО «Статус А» Сергей Яцына («Справедливая Россия»), пенсионер Анатолий Кобзев (Коммунистическая партия социальной справедливости), врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»).

Напомним, 8 сентября 2019 года пройдут выборы губернатора Оренбургской области. О своем участии в избирательной кампании заявили восемь партий, однако на первом этапе с дистанции сошли три выдвиженца:Сергей Столпак («Парнас») не представил документы для регистрации; Ринат Хамиев («Яблоко») снял свою кандидатуру с выборов; Петр Капишников («Защитники Отечества») представил неполный пакет документов для регистрации.

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