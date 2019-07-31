* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:59 — REGNUM

Официальный представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забинулла Муджахид опроверг недавнее заявление Министерства Исламской Республики Афганистан, согласно которому в течение ближайших двух недель в столице одного из европейских государств состоятся прямые переговоры между правительственной делегацией и представителями группировки.

Официальный представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что встреча пройдет между всеми сторонами, однако это не будут прямые переговоры между группировкой и правительством.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Забинулла Муджахид заявил, что прямые переговоры между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Кабулом состоятся только после того, как будет представлен график вывода американских войск.

Ранее специальный представитель Соединённых Штатов Америки по Афганистану заявил, что прямые переговоры между правительством Афганистана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) состоятся только после подписания соглашения между Вашингтоном и группировкой.