Токио, , 09:10 — REGNUM

30 июля японская газета «Асахи Симбун» опубликовала статью «То, о чем правительство долгое время молчало». В ней рассказывается, что останки японских военнопленных после Второй мировой войны, которые были захоронены в Сибири, а затем переданы Россией Японии, были идентифицированы как не принадлежащие японцам. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии скрывало эту информацию от общественности. По сообщению японской газеты «Асахи Симбун», в 2014 году экспедиционная группа министерства посетила Забайкальский край, чтобы вернуть на родину останки японских военнослужащих. Российская сторона предоставила делегации список погибших и карту их предполагаемого захоронения. Российские эксперты помогли сотрудникам министерства в раскопках и сборе останков. По возвращении в Японию, были проведены ДНК тесты, в ходе которых выяснилось, что это не японцы. Министерство заявило, что сами японские представители не участвовали в раскопках. Теперь будет обсуждаться возвращение останков обратно в Россию.