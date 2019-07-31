Токио, , 09:59 — REGNUM

29 июля премьер-министр Японии Синдзо Абэ вернулся со своей виллы в префектуре Яманаси к западу от Токио и сразу же столкнулся со шквалом критики в свой адрес из-за запуска КНДР баллистических ракет.

25 июля Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японии. Несмотря на то, что, по словам министра обороны Японии Такэси Ивая, ракеты не угрожали национальной безопасности страны, СМИ и общественность поставили под сомнение «серьезность» премьер-министра и «умение держать все под контролем».

Журналисты также поинтересовались у самого Абэ во время его игры в гольф, как он относится к северокорейским запускам и почему в такой «критический момент» отдыхает. «Я убедился, что нам ничего не угрожает», — заявил премьер и возобновил игру.

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», по возвращению в Токио премьер-министр заслушал брифинги министерств обороны и иностранных дел по указанным вопросам.