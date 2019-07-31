Осло, , 10:47 — REGNUM

Представители норвежской партии Høyre поддержали идею Великобритании начать боевую морскую операцию по охране судов в Персидском заливе и заявили о готовности Норвегии оказать помощь в охране нефтяных танкеров.

В настоящее время норвежское правительство рассматривает возможность присоединения к формирующимся по инициативе Лондона международным силам для обеспечения безопасного судоходства в районе Персидского залива (Ормузского пролива). Ряд других стран также обдумывает предложение. К настоящему моменту только Дания на государственном уровне заявила о своем участии в операции — об этом пишет норвежская газета «Verdens Gang» («Верденс Ганг»).

Представитель партии Høyre по вопросам обороны Хорэк Элвенес следующим образом прокомментировал позицию партии: «Будучи морской державой, Норвегия должна принять участие в инициативе, которая способствовала бы соблюдению принципа свободного мореплавания в районе залива. Блокада нефтяных танкеров создаст угрозу мировой экономике. Именно поэтому, когда наши союзники призывают к совместным действиям, Норвегия должна участвовать.»