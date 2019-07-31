Копенгаген, , 09:23 — REGNUM

Министр по делам беженцев и интеграции Дании Маттиас Тесфайе проинформировал Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев о готовности Дании вновь начать принимать мигрантов по квотам. В письменном обращении СМИ Маттиас Тесфайе отметил, что в 2019 году Дания сможет принять лишь небольшую группу беженцев, в которую будут входить те, кому необходима особая медицинская помощь. Министр также заявил, что правительство в настоящее время разрабатывает механизм «отбора» и принятия этой группы беженцев. Политик обратил внимание и на то, что сами квоты еще не зафиксированы, и поэтому сложно сказать, когда и в каком количестве Дания сможет принять беженцев — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Данное решение правительства не выходит за рамки так называемого «соглашения о взаимопонимании», которое было подписано между социал-демократами и другими партиями незадолго до формирования правительства.

Оно было призвано согласовать политический курс страны в том числе и в отношении мигрантов. В самом тексте, однако, избежали упоминания конкретного числа беженцев, которых Дания готова принять.

В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев высоко оценили инициативу датского правительства и заявили, что такой шаг в настоящее время чрезвычайно важен.