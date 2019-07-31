Канберра, , 09:47 — REGNUM

Председатель австралийского Совета по минеральным ресурсам Хелен Кунан, ранее занимавшая министерский пост, выступила с предложением о строительстве атомных электростанций. Об этом сообщает австралийское информационное агентство ABC.

Хелен Кунан подчеркнула, что Австралия является одним из крупнейших экспортеров урана в мире и при этом не имеет ни одной АЭС. В то же время, в стране работают сотни угольных и газовых электростанций, загрязняющихся окружающую среду, а альтернативные источники энергии пока не могут удовлетворить спрос на электроэнергию. На данный момент строительство АЭС в стране невозможно из-за многочисленных административных запретов местного и федерального уровня.

Хелен Кунан призвал правительство изучить возможность изменения законодательства. Помимо экологических и энергетических выгод, строительство АЭС принесёт и экономическую пользу, создав 69 тысяч новых рабочих мест и добавив 160 млрд долларов в ВВП.