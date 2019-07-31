Анкара, , 08:55 — REGNUM

Совет национальной безопасности Турции опубликовал заявление, в соответствии с которым страна будет продолжать бороться с терроризмом со всей решительностью, об этом 30 июля сообщает Anadolu Ajansi.

«Контртеррористическая операция «Коготь» на севере Ирака будет продолжаться до тех пор, пока террористы не будут уничтожены» , — говорится в заявлении совета.

Напомним, спецоперация «Коготь» направлена против повстанцев из Рабочей партии Курдистана, сражающихся за право получения автономии в рамках Турции. Курды имеют укрытия и склады с оружием на территории Ирака.

Военные Турции проводят на территории соседнего государства регулярные рейды с целью противодействия повстанцам, однако зачастую в столкновениях гибнут мирные граждане.

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