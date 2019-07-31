Нур-Султан, , 08:40 — REGNUM

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен не примет участия в очередном раунде переговоров в Нур-Султане, заявили в пресс-службе МИД Казахстана.

«Гейр Педерсен по состоянию здоровья будет вынужден пропустить предстоящие переговоры», — говорится в сообщении.

По данным казахстанского внешнеполитического ведомства, делегацию ООН возглавит заместитель Педерсена.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в столице Казахстана 1—2 августа.

Отметим, 13-я международная встреча состоится с участием представителей стран-гарантов: Ирана, России и Турции. В качестве наблюдателей на встречу приглашены представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

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