Пхеньян, , 10:18 — REGNUM

Несмотря на улучшение отношений США и Северной Кореи, Вашингтон продолжает пристально следить за действиями КНДР. 29 июля министерство финансов США ввело индивидуальные санкции против гражданина КНДР за его участие в разработке оружия массового уничтожения (ОМУ).

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, Ким Су Иль проживает во Вьетнаме, однако тесно связан с Трудовой партией Кореи (КНДР) и военным ведомством Северной Кореи. Как утверждает минфин США, Ким Су Иль организовывал перевозку материалов и компонентов, необходимых для производства баллистических ракет, из Вьетнама в КНДР, а также передавал военные технологии северокорейским властям и тем самым грубо нарушил резолюции Совета Безопасности ООН.

Теперь господин Ким не сможет осуществлять какие-либо транзакции с физическими и юридическими лицами США, а вся его собственность будет заморожена.