Сеул, , 09:20 — REGNUM

Сеул отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа изменить в ВТО статус некоторых стран, включая Южную Корею, с развивающихся на развитые. Если инициатива главы Белого дома будет одобрена, Южная Корея лишится многих привилегий, и ее экономика пострадает.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, наибольший урон будет нанесён по неконкурентоспособной сельскохозяйственной отрасли — с этой целью министерство сельского хозяйства создало рабочую группу по выработке компенсационных мер. Сейчас в Южной Корее действует 513% тариф на импорт риса, что позволяет местным фермерам конкурировать с иностранными производителями на внутреннем рынке. Кроме того, ежегодно выделяется свыше 1,2 млрд долларов на субсидии. В противном случае, если Южная Корея будет причислена к развитым странам, повышенные тарифы и субсидии будут отменены, и сотни тысяч фермеров разорятся.

Доля США в импорте сельхозпродукции в Южную Корею составляет 27%, или 9,4 млрд долларов.