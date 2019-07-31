Сеул, , 09:42 — REGNUM

Правящая «Демократическая партия» и оппозиционные «Свободная Корея» и «Правильная партия» смогли договориться об увеличении бюджета. Соответствующие поправки будут приняты на пленарном заседании Национальной ассамблеи, которое состоится 1 августа, сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

29 июля парламентарии провели переговоры, в ходе которых удалось преодолеть разногласия и прийти к консенсусу. Это стало возможным благодаря конфликту с Японией, который вынуждает принимать срочные меры, полагают политологи. Обсуждение законопроекта об увеличении бюджета безуспешно длилось с апреля, и оппозиция выступала резко против, однако ей пришлось согласиться с правящей партией, учитывая изменившиеся обстоятельства.

В результате, расходная часть бюджета вырастет на 5 млрд долларов, которые необходимы для поддержки отечественных производителей, пострадавших от японских санкций.