Вашингтон, , 08:32 — REGNUM

На сегодняшний день нет чётких сроков вывода американских войск с территории Афганистана. Об этом журналистам перед вылетом на министерскую встречу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке журналистам заявил госсекретарь США Майк Помпео.

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Отвечая на вопрос о планах США в Афганистане и заявленном Помпео намерении Вашингтона осуществить полный вывод американских военнослужащих из исламской республики в 2020 году, госсекретарь отметил, что его слова были неправильно поняты журналистами.

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«Я видел сообщения СМИ об этом. Я хотел бы, чтобы журналисты были немного более аккуратнее в том, что они передают. Они неправильно поняли, — подчеркнул Помпео. — Окончательных сроков для этого нет».

При этом госсекретарь отметил, что США будут сокращать свою оперативную деятельность на территории Афганистана «настолько быстро, насколько сможем».

«Это задача, которую поставил президент, и мы работаем над этим. Я надеюсь, что в ближайшие несколько недель мы сможем объявить о значительном прогрессе», — отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях глава Госдепа США Майк Помпео, выступая в Экономическом клубе в Вашингтоне, заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп приказал реализовать решение о выводе войск из Афганистана не позднее начала президентских выборов 2020 года, которые намечены на ноябрь. По информации The Wall Street Journal, президент США поручил «положить конец длительным войнам, вывести войска, сократить контингенты».

Ранее генерал Марк Милли заявлял, что преждевременный вывод американских войск из Афганистана был бы «стратегической ошибкой».