Ла-Пас, , 09:13 — REGNUM

Министр образования Боливии Роберто Агилар заявил, что в своих программах оппозиционные кандидаты в президенты на выборах 20 октября посягают на право на получение образования. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Так, оппозиционная партия «Гражданское сообщество», возглавляемая ближайшим конкурентом действующего президента Эво Моралеса на предстоящих выборах Карлосом Месой, предложила вернуть «образование для работы», что вызвало критику Агилара, поскольку данная концепция представляет образование как услугу.

Агилар напомнил, что образование «не является ни услугой, ни одолжением со стороны государства, а универсальным правом всех граждан, народов и всех, кто подпадает под понятие «человек».