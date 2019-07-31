Гавана, , 09:17 — REGNUM

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес подтвердил приверженность Острова идее интеграции левых движений. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Куба привержена интеграции левых и прогрессивных сил и их мобилизации против неолиберализма и иррациональной империалистической эскалации против «Нашей Америки», — написал глава кубинской дипломатии в своём официальном аккаунте в Twitter.

Родригес сделал это заявление, будучи в столице Венесуэлы Каракасе на XXV Форуме Сан-Паулу. На форуме, который проходил 25−30 июля, собралось более 450 делегатов.

Под лозунгом «За мир, суверенитет и процветание народов» в воскресенье завершился XXV форум Сан-Паулу, на который собрались представители более 100 общественных движений и левых политических партий со всего мира. Форум стал местом для обсуждения распространения неолиберализма и империализма, а также его последствий, отражённых в росте бедности, угрозы демократии и миру, а также попыток экономического, политического, социального и военного вмешательства в страны Латинской Америки и Карибского бассейна.