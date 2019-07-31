Париж, , 08:21 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил гибель Стива Майи Канисо, молодого человека 24 лет, который погиб в день музыкального фестиваля в городе Нант в ночь с 21 на 22 июня 2019 года, с премьер-министром Эдуардом Филиппом и министром внутренних дел страны Кристофом Кастанером, призвав их «предпринять необходимые меры», сообщает Le Figaro.

Глава государства, который в настоящее время отдыхает в президентской резиденции форт Брегансон, переговорил с Эдуардом Филиппом и Кристофом Кастанером, «чтобы напомнить им о своем беспокойстве, касательно этого дела».

«Расследование должно быть проведено до конца, но мы не должны забывать о насилии, в котором живет наша страна. Спокойствие должно вернуться в страну», — заявил ранее Эммануэль Макрон.

Напомним, тело 24-летнего молодого человека, найденного в Луаре более чем через месяц после его исчезновения на музыкальном фестивале, было опознано 30 июля.

Предположительно, гибель молодого человека может быть связана с столкновениями между полицией и группой людей, организовавших музыкальный фестиваль на набережной Луары. Были применены слезоточивый газ, гранаты и резиновые пули. Операция длилась около двадцати минут и вызвала панику, в результате которой ряд участников фестиваля упал в воду. По словам префектуры, участникам затем помогли выбраться на берег. Сами же власти Франции отрицают связь между полицейской операцией и гибелью молодого человека.