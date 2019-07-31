Эрбиль, Ирак, , 08:23 — REGNUM

Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры с генеральным консулом Китая в Эрбиле Ни Ручи, об этом 30 июля сообщает Kurdistan.ru.

Дипломат выразил поддержку и поздравил Барзани с избранием на пост главы курдской автономии. Также консул подчеркнул, что Пекин настроен на расширении сотрудничества с Эрбилем в различных областях.

Президент Иракского Курдистана, в свою очередь, отметил, что между сторонами успешно развиваются культурные, образовательные и дипломатические контакты. Барзани солидаризовался с желанием китайской стороны углублять сотрудничества.

Также стороны обсудили последние события в Ираке и в регионе Ближнего Востока, в частности, ситуацию в сфере безопасности и проблему с временно перемещенными лицами.

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