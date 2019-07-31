Вашингтон, , 08:16 — REGNUM

Член палаты представителей Соединенных Штатов Элиот Энгель (Демократическая партия) призвал палату начать расследование для импичмента американского лидера Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении Энгела.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Трамп якобы злоупотребил своими полномочиями в попытке сорвать «законное расследование» спецпрокурора США Роберта Мюллера по поводу «причастности России» к президентской кампании Трампа.

Энгел отметил, что показания Мюллера предоставили полноценные свидетельства того, что Трамп якобы препятствовал осуществлению правосудия.

«Я думаю, что палата представителей должна начать официальное расследование для импичмента (Трампа)», — цитирует РИА Новости Энгела.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее окружной суд Манхэттена отклонил иск Национального комитета Демократической партии против России о «вмешательстве» в выборы в США, который был подан в апреле 2018 года. Суд, рассмотрев все материалы, пришел к выводу, что несколько заявлений истцов спорны и «не представляют ценности».

В свою очередь Трамп заявил, что решение суда является крупным событием, а «охота на ведьм походит к концу».

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