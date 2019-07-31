Киев, , 08:07 — REGNUM

Конфликт в Донбассе должен решаться «жёстким» путём. Такое мнение высказал заслуженный юрист Украины, бывший первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша.

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«Наша внешняя политика требует большей жесткости, внутренняя политика требует большей жесткости, — заявил политик в эфире телеканала «112 Украина».

По мнению юриста, украинские власти не должны договариваться с Россией, а разрешить ситуацию на юго-востоке страны «милитарным путём».

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«Есть милитарный путь — убивать всех, кто взял в руки оружие. Если коллаборанты — то, пожалуйста, чемодан-вокзал-Россия», — приводит РИА Новости слова Голомши.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года. После госпереворота на Украине республики на востоке Украины — Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика — провели народный референдум и объявили о независимости. Киев решил силой подавить протесты на Востоке Украины, отрицая любую возможность мирного урегулирования ситуации, и начал военную операцию против регионов Донбасса.

Несмотря на подписанные в 2015 году Минские соглашения, украинские власти системно нарушают эти договорённости, неоднократно заявляя, что приемлют только силовой захват Донбасса. 21 июля 2019 года в Донбассе вступило в силу новое бессрочное перемирие.

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