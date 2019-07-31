Киев, , 07:59 — REGNUM

На Украине проходящие службу по контракту военнослужащие массово увольняются из вооруженных сил страны, об этом на своей странице в Facebook написал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

На своей странице он опубликовал письмо замначальника Генштаба Николая Думенко главнокомандующему ВСУ Виктору Муженко. Так, согласно документу, с начала 2019 года на Украине были уволены 9 тыс. 386 военнослужащих, среди которых рядовые, старшины и сержанты.

При этом 81% уволившихся военных приняли решение не заключать новый контракт и освободились после окончания действующего. Этот показатель на 30% выше, чем годом ранее.

Отмечается, что большая часть увольняется из военных частей, находящихся в Донбассе. По мнению Журавко, военнослужащие устали от плачевного состояния украинской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на громкие заявления украинских чиновников, военнослужащим ВСУ часто задерживают или не выплачивают зарплату, что становится причиной массового увольнения офицерского состава и контрактников. Также в ЛНР заявляли, что слова о повышении зарплат для ВСУ — это обычный блеф, так как денег в украинской казне на это нет.

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