Оренбург, , 07:56 — REGNUM

Автодорогу Оренбург — Орск — граница Челябинской области передадут в федеральное ведение. Процедура завершится до конца 2019 года. О таком решение заявил глава Минтранса России Евгений Дитрих во время визита в Оренбург, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Оренбургской области.

По словам министра, смена статуса с регионального на федеральный позволит снизить нагрузку на региональный дорожный фонд и даст возможность направить высвободившиеся средства на другие областные дороги. Со сменой статуса на трассе выполнят ремонт — заменят верхние слои дорожного покрытия.