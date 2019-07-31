Тбилиси, , 07:50 — REGNUM

Заседание экспертной группы по согласованию спорных участков грузино-азербайджанской границы пройдет 19−23 августа 2019 года в Тбилиси. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия, сообщает издание «Новости-Грузия».

По его словам, впервые за восемь лет эксперты по согласованию государственной границы собрались 23−24 мая в Баку. Августовское заседание должно состояться с Тбилиси, отметил замминистра. Дарсалия подчеркнул, что двусторонние переговоры должны проходить в формате комиссии.

Напомним, 14 июля на участке грузино-азербайджанской произошло столкновение между жителями Грузии и азербайджанскими пограничниками. После конфликта стороны увеличили военнослужащих пограничных войск на участке и ограничили передвижение для туристов.

По данным МВД Грузии, азербайджанские пограничники ограничили пропуск паломников в монастырь Воскресения. Часть монастырского комплекса Давид-Гареджи является спорным участков на грузино-азербайджанской границе.

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