Вашингтон, , 07:51 — REGNUM

Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью каналу C-Span.

«Я думаю, мы собираемся в конечном итоге заключить сделку с Россией в сфере контроля над вооружениями», — заявил президент США.

Трамп также добавил, что китайская сторона «пытается догнать» Соединенные Штаты и Россию в области вооружений.

Напомним, 30 июля советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты намереваются официально выйти из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до конца этой недели.

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