Сеул, , 07:59 — REGNUM

Баллистические ракеты, выпущенные военными КНДР утром 31 июля, летели на высоте 30 км над землей. Две ракеты были запущены в сторону Японского моря на полуострове Ходо (провинция Южная Хамгён, КНДР). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Все ракеты были идентифицированы военными Южной Кореи как баллистические ракеты типа KN-23.

«Мы предполагаем, что сегодня военные КНДР провели тестовый запуск ракет. Есть вероятность, что Север может повторить запуск аналогичной ракеты, запущенной 25 июля», — сообщили представители южнокорейского генштаба.

Как сообщили военные, КНДР продолжает запускать ракеты на малых высотах, демонстрируя способность избежания перехвата. По предварительным данным, 25 июля максимальная высота полета двух ракет, выпущенных военными КНДР, составила 50 километров, а длина полета — до 600 километров.

4 мая Пхеньян также проводил ракетные испытания, максимальная высота полета ракеты составила 60 километров, длина полета — около 240 километров.

Эксперты утверждают, что перехватить баллистическую ракету ракетой-перехватчиком, выпущенной с земли, если та летит на высоте 30 км и со скоростью 6−7 махов, достаточно сложно.