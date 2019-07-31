Якутск, , 07:48 — REGNUM

В Якутии закончилось выдвижение кандидатов на муниципальные выборы-2019. В единый день голосования республику ждут 57 избирательных кампаний в 25 районах и городском округе «Посёлок Жатай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как пояснили в Избиркоме Якутии, выборы глав и депутатов райсоветов пройдут в Аллаиховском, Олекминском, Нижнеколымском районах и поселке Жатай.

Довыборы депутатов ждут жителей четырёх районов, а также изберут 18 глав наслегов и поселений.

Всего кандидатов в главы районов — 36, 20 из которых — самовыдвиженцы.

Партия «Единая Россия» выдвинула 48 кандидатов, «Справедливая Россия» — 49, КПРФ — 21, ЛДПР — 27, «Аграрная партия России» — 15 и «Партия Возрождения России» подготовила 24 кандидата.

Сейчас начался процесс проверки документов и регистрация, окончательный список избирком обнародует 9 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, почти год прошёл со дня выборов нового главы Якутии Айсена Николаева.