Эрбиль, Ирак, , 07:37 — REGNUM

Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани провел переговоры с послом Нидерландов в Ираке Матиасом Уолтерсом, об этом 30 июля сообщает Kurdistan.ru.

В ходе переговоров дипломат поздравил Барзани с формированием нового правительства курдской автономии, а также заверил курдского лидера в поддержке со стороны Амстердама курдских вооруженных формирований, сражающихся с террористами.

Уолтерс добавил, что Нидерланды готовы осуществлять инвестиции в различные сферы экономики региона, особенно в сельское хозяйство.

Барзани, в свою очередь, приветствовал углубление двустороннего сотрудничества и выразил надежду на то, что Амстердам примет активное участие в экономическом развитии региона.

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