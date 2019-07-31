Вашингтон, , 07:27 — REGNUM

Решение суда Соединенных Штатов отклонить иск Демократической партии, связанный с так называемым «вмешательством» России в американские выборы в 2016 году, является крупным событием. Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

«Это действительно крупное событие, особенно учитывая, что его принял очень уважаемый судья, назначенный экс-президентом (Биллом) Клинтоном», — написал Трамп, добавив, что «охота на ведьм походит к концу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее окружной суд Манхэттена отклонил иск Национального комитета Демократической партии против России о «вмешательстве» в выборы в США, который был подан в апреле 2018 года. Суд, рассмотрев все материалы, пришел к выводу, что несколько заявлений истцов спорны и «не представляют ценности».

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