Вашингтон, 31 июля 2019, 07:34 — REGNUM
Соединённые Штаты проигрывают битву за Арктику, заявил профессор по международным отношениям Генри А. Киссинджера в Школе перспективных международных исследований при Университете Джона Хопкинса Хэл Брандс в статье для издания Bloomberg.
По мнению Брандса, при реализации своей арктической стратегии США могут столкнуться с ещё одной проблемой. Вашингтон намерен бросить вызов России, которая претендует на суверенитет над Северным морским путём, который, по мнению США, входит в число международных водных путей. Однако, спрашивает Брандс, какие действия США предпримут в отношении своего союзника — Канады?
Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон собирает данные о русской Арктике