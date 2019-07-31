Вашингтон, 31 июля 2019, 07:34 — REGNUM
Проект плана по урегулированию палестино-израильского конфликта может оказаться слишком прямолинейным и подразумевающим единственно возможный вариант разрешения спора, заявил журналист и писатель Зеев Чафец в статье для издания Bloomberg.
Напомним, ранее Россия заявила о том, что не приемлет монополизации усилий по урегулированию палестино-израильского конфликта, отметив, что Совет Безопасности ООН уже разработал базу для урегулирования конфликта, которая и есть тот международный консенсус, которого, по словам американского представителя, якобы не существует.
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