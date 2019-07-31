Вашингтон, , 07:34 — REGNUM

Проект плана по урегулированию палестино-израильского конфликта может оказаться слишком прямолинейным и подразумевающим единственно возможный вариант разрешения спора, заявил журналист и писатель Зеев Чафец в статье для издания Bloomberg.

«Проект плана без сомнения окажется прямолинейным, подразумевающим единственно возможный вариант разрешения спора, и нетерпеливым к конкретным результатам. Израиль и Палестина будут вовлечены в переговорный процесс напрямую под эгидой США, а международное сообщество — которое, по мнению спецпредставителя США на Ближнем Востоке Джейсона Гринблатта, является «вымышленным», — будет рассматриваться в качестве непрошенного гостя», — заявил Чафец.

Напомним, ранее Россия заявила о том, что не приемлет монополизации усилий по урегулированию палестино-израильского конфликта, отметив, что Совет Безопасности ООН уже разработал базу для урегулирования конфликта, которая и есть тот международный консенсус, которого, по словам американского представителя, якобы не существует.

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