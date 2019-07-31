Москва, , 07:24 — REGNUM

26 июля в Москве между Федеральной службой безопасности России и Службой внешней разведки (СВР) Южной Осетии было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Об этом сообщает ИА «Рес».

Как заявил глава СВР Южной Осетии генерал-майор Алексей Варзиев, в результате заключенного соглашения уровень Службы внешней разведки вырастет в разы: станет возможна подготовка кадров на федеральном уровне, борьба с международным терроризмом, выявление и пресечение разведывательной деятельности.

Сотрудники ФСБ России также будут оказывать коллегам из Южной Осетии материально-техническую помощь, содействие в разработке ведомственных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность СВР. По мнению Варзиева, новое соглашение является очередным шагом в развитии интеграционных процессов между государствами.