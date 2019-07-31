Курган, , 06:48 — REGNUM

Избирательная комиссия Курганской области установила, что размещение агитационных материалов на рекламных конструкциях кандидата в губернаторы Зауралья Якова Сидорова не было оплачено надлежащим образом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избиркоме.

Претенденту на пост главы региона от КПРФ, депутату гордумы Кургана Якову Сидорову было вынесено предупреждение о недопустимости нарушения действующего законодательства о выборах и предложено оплатить размещение агитации. Речь идёт о баннерах, установленных на шоссе Тюнина.

В решении избиркома Курганской области сообщается, что изготовление баннера с изображением Якова Сидорова и лозунгом «8 сентября выбираем губернатора — не залётного хищника, а народного защитника» изготовлен на средства избирательного фонда кандидата в сумме 43 200 рублей. Оплачен монтаж и демонтаж баннера в сумме 10 000 рублей. Однако не оплачено время демонстрации агитматериала.

Как выяснилось, данное место было арендовано и оплачено из средств регионального отделения КПРФ до предвыборной гонки. Согласно законодательству получается, что кандидат в депутаты таким образом использует ресурсы партии вне своего избирательного фонда.

В избиркоме Курганской области отметили, что пока кандидату в губернаторы Зауралья Якову Сидорову выносится предупреждение. Повторное нарушение в агитации повлечёт за собой административную ответственность.