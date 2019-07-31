Новосибирск, , 05:38 — REGNUM

Два депутата из Новосибирской области лишились своих полномочий за нежелание предоставить сведения о своих доходах, расходах и имуществе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре. Ведомство проверяло исполнения законодательства о противодействии коррупции парламентариями советов депутатов муниципальных образований Мошковского района.

Требования закона «О противодействии коррупции» нарушили депутат совета депутатов Широкоярского сельсовета и депутат совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района. Они не предоставили сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год. Не поступало от них сведений и о доходах супруг и несовершеннолетних детей.

Прокуратура потребовала досрочно прекратить полномочий этих депутатов. Требования ведомства советами депутатов были удовлетворены.

Напомним, что в рамках законодательства о гражданской службе и закона о противодействии коррупции госслужащие обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей до 30 апреля следующего за отчётным периодом года.