Нижний Новгород, , 05:06 — REGNUM

Главе УФСБ по Нижегородской области, генерал-майору Сергею Старицыну, который занимает свою должность с мая 2013 года, прочат перевод на новое место службы в рамках плановой ротации. В качестве новой «зоны ответственности» называют Новосибирск. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил нижегородский политобозреватель Андрей Вовк.

Эксперт уточнил, что перевод будет проходить в рамках плановой ротации, а на смену 57-летнему Старицыну может прийти 51-летний глава УФСБ Саратовской области Игорь Завозяев, который родился в Мордовии.

Из открытых источников про генерал-майора Завозяева известно, что в Саратов он был назначен с 10 февраля 2016 года. Службу в органах ФСБ начал с 1996 года в родной для него Мордовии. После этого с января 2010 по сентябрь 2011 года Завозяев занимал пост замначальника УФСБ России по Тамбовской области. А с сентября 2011 года был главой УФСБ по Ивановской области. Также сообщается, что воинское звание полковника Завозяев получил досрочно «за особые личные заслуги». Помимо того, генерал-майор — кандидат психологических наук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, менять места службы генералу Старицыну также не впервой. В 2005—2006 году он занимал высокий пост в ФСБ Свердловской области, после чего был переведён в Иркутскую область, где отработал до 2010 года. После этого и вплоть до назначения в Нижний Новгород он возглавлял ведомство в Челябинске. Родом Старицын из Челябинской области, но обучался в Новосибирске, где окончил электротехнический институт.