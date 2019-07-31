Вашингтон, , 05:02 — REGNUM

В проблемах США виновато не столько избрание президентом Дональда Трампа, сколько сама система, позволяющая богачам «бросать грязь в лицо» согражданам, передаёт CNN.

Такая точка зрения прозвучала на вторых теледебатах в городе Детройте (штат Мичиган, США) со стороны сенатора — демократа от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. По словам сенатора, Трамп является частью этой коррумпированной системы.

Напомним, в 2020 году в США пройдут очередные президентские выборы. Уоррен объявила о своём желании баллотироваться в президенты 31 декабря 2018 года.

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