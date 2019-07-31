Сеул, , 04:29 — REGNUM

Запущенные снаряды с восточного побережья Северной Кореи — баллистические ракеты, сообщает 31 июля Kyodo.

По данным южнокорейских военных, из Северной Кореи 31 июля были пущены две баллистические ракеты, преодолевшие расстояние в 250 км. Причём на этот раз Северная Корея запустила другие ракеты, если сравнивать с испытанными 24 июля.

Напомним, очередной пуск ракет из Северной Кореи южнокорейские военные зафиксировали утром 31 июля. Инцидент прокомментировали в министерстве обороны Японии.

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