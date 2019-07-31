Вашингтон, , 04:20 — REGNUM

Американское руководство не заинтересовано в продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), заявил помощник американского президента по нацбезопаности Джон Болтон, выступая перед студентами в Вашингтоне.

Как утверждает Болтон, СНВ-III всегда был недостаточно хорош, например, он «не охватывал тактическое ядерное оружие малой дальности и новые российские системы доставки». Помощник главы Штатов напомнил, что договор прекращает своё действие в феврале 2021 года.

«Решение ещё не принято, но вряд ли он будет продлён», — заявил он.

Напомним, СНВ-III предполагает взаимное (США и Россия) сокращение арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, а именно ядерных боезарядов до 1 550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

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