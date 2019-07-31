Токио, , 02:50 — REGNUM

Пуском ракет Пхеньян нарушил действующие резолюцию ООН, заявил японский министр обороны Такэси Ивая, сообщает 31 июля Kyodo.

Комментируя пуск северокорейских ракет 31 июля, Ивая сказал:

«Это заслуживает крайнего сожаления».

При этом, по словам главы ведомства, северокорейские ракеты не попали в территориальные воды Японии, материального ущерба от них нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Южной Кореи, с восточного побережья Северной Кореи рано утром 31 июля было запущено несколько ракет, тип которых пока не установлен.

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