Киев, , 02:37 — REGNUM

Сокращение бюджетного дефицита, отмена моратория на продажу земли, приватизация украинских госкомпании планируется Киевом в ходе реформ, заявил замглавы офиса лидера Украины Алексей Гончарук, сообщает Bloomberg.

Относительно приватизации госактивов представитель украинского президента упомянул почту и железную дорогу.

«Банки должны быть проданы в первую очередь», — заявил Гончарук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июня Гончарук заявил, что на Украине до конца года могут запустить новую программу сотрудничества с МВФ, рассчитанную на три-четыре года.

Читайте подробнее: К концу года МВФ и Украина могут запустить новую кредитную программу

Читайте ранее в этом сюжете: Реформу административного устройства Украины планирует партия Зеленского