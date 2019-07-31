Вашингтон, 31 июля 2019, 01:58 — REGNUM
Тема госпитализации российского блогера Алексея Навального заинтересовала американского президента Дональда Трампа, сообщает ABC News.
Глава Штатов отметил, что «ничего не знал», и пообещал войти в курс дела.
«Это что-то новенькое. Я слышал об этом вчера вечером», — сказал Трамп.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Навальный был госпитализирован 28 июля из спецприёмника, где он отбывал арест после очередной акции.
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