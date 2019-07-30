Гонконг, Китай, , 23:37 — REGNUM

Несколько сотен протестующих вступили в столкновения с полицией в Гонконге, 30 июля передает агентство Associated Press.

Столкновения произошли у полицейского участка Квай Чунг после объявления о привлечении к суду 44 участников протестов, арестованных ранее. Демонстранты закидали участок яйцами, после чего полиция стала разгонять участников акции.

Ранее 30 июля группы демонстрантов блокировали сообщение на нескольких станциях метро Гонконга, из-за чего городским властям пришлось экстренно выводить на улицы бесплатные автобусы.

Читайте также: Тысячи протестующих «оккупировали» аэропорт Гонконга