Анкара, , 23:15 — REGNUM

Турецкие силовики продолжат зачищать от боевиков границу с Сирией для создания «коридора безопасности», сообщает 30 июля издание Daily Sabah.

Турецкие солдаты U.S. Army

По информации издания, такое заявление было сделано по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции.

Стоит отметить, что 29 июля министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры с главой Пентагона Марком Эспером, в ходе которого обсуждались вопросы турецкой «зоны безопасности» на севере Сирии.

В частности, Акар заявил, что «если Турция и США не придут к согласию, то Анкара будет реализовывать план по созданию зоны безопасности в одностороннем порядке».

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