Киев, , 22:40 — REGNUM

Центральная избирательная комиссия Украины признала избранными в Верховную раду IX созыва 49 депутатов по результатам голосования в одномандатных избирательных округах. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает пресс-служба ЦИК Украины.

Пресс-служба МВД Украины

Напомним, что на Украине 21 июля прошли внеочередные выборы в Верховную раду, инициированные ставшим в мае президентом Украины Владимиром Зеленским.

После обработки 100% протоколов, пропрезидентская партия «Слуга народа» набирает 43,16%. На втором месте оказался «Оппозиционный блок — За жизнь» Юрия Бойко, набравший 13,05%. Третье место у «Батькивщины» Юлии Тимошенко — 8,18%. Также в Раду прошли партия певца Святослава Вакарчука «Голос», набравшая 5,82% и партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» — 8,10%. Но по партийным спискам будут распределены только половина мандатов рады, остальная половина — у мажоритарщиков. Однако и там большинство мандатов достаются кандидатам, выдвинутым от «Слуги народа».

На сегодняшнем заседании ЦИК на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования официально избранными были признаны 49 депутатов по одномандатным избирательным округам. Всего, по данным ЦИК, признаны избранными 84 депутата.