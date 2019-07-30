Хмеймим, Сирия, , 22:18 — REGNUM

В Сирии незаконные вооружённые формирования за прошедшие сутки обстреляли поселения в провинциях Алеппо, Латакия и Хама, сообщил 30 июля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

По информации Центра, боевики, остающиеся на территории Идлибской зоны деэскалации, подвергли обстрелам свыше десяти поселений в трёх сирийских провинциях.

«В течение суток боевики открывали огонь по населенным пунктам Сабикия провинции Алеппо, Кара-Галиа, Сараф, Санджека, Нахшебба, Кальат-Марза, Эль-Арейм и Мамухия провинции Латакия, а также Хвайр, Кафер-Нбуда, Кара-Джурн и Хуайз провинции Хама», — сказал Алексей Бакин.

О жертвах и разрушениях сообщений не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя обвинил США и их сателлитов в стремлении сохранить в Идлибе террористический анклав.

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