Ереван, , 22:03 — REGNUM

Вопрос власти в Армении в любом случае будет решаться на улице — на досрочных парламентских выборах. Такое мнение в интервью газете «Голос Армении» выразил находящийся под арестом по обвинению в узурпации власти второй президент Армении Роберт Кочарян.

Роберт Кочарян © Photolure

«С таким качеством управления эта власть долго не продержится и не имеет перспективы переизбрания. При этом избиратель уже будет сыт по горло популистами и станет разборчивее в своем выборе. Обычно провалившихся популистов сменяют опытные, образованные и уравновешенные прагматики, такова логика политических процессов. Свежий пример — результаты досрочных парламентских выборов в Греции», — спрогнозировал Кочарян.

По его словам, «голому популизму» нынешних властей при возвращении в политику, он намерен противопоставить управленческий опыт, концептуальную программу экономического и социального развития страны и профессиональную прогнозируемую команду управленцев.

«Государственная машина должна работать, как часы, причем в понятном для общества режиме. Без этого успешная модернизация страны, проведение реформ и осуществление эффективного управления просто невозможны.

За моей спиной опыт успешного президентства в Карабахе и Армении. В последние 10 лет я был в совете директоров крупной инвестиционной компании, работающей в самых различных отраслях экономики. Так что у меня уникальный опыт военного и государственного строительства, масштабных социально-экономических реформ и понимание механизмов функционирования современного бизнеса. Много ли людей с таким опытом в Армении?» — задался вопросом арестованный экс-президент.

Касаясь методов борьбы оппозиции с властями, он выразил мнение о том, что формула «консенсус минус один» как политическая идея уже сложилась."Все видят, что госаппарат обслуживает не программы развития страны, а инстинкты и капризы одного человека, исходящие из его крайне упрощенного мировоззрения. О примитивности властей и ее функциональной импотенции сегодня говорят все. То есть почва для консолидации в оппозиционном поле более чем благодатная. Однако не думаю, что сразу же сложится единый центр консолидации. Полагаю, что центров тяготения с разной силой притяжения будет несколько, но между ними наладится активное взаимодействие. Причем именно там сконцентрируется политически активная интеллектуальная часть общества. В этих процессах я буду важным звеном, но далеко не единственным. Стране нужна широкая консолидация здоровых сил. Этот процесс непременно приведет также к радикализации парламентской оппозиции, иначе она потеряет свой электорат. Осенью процесс консолидации и формирования партнерства на оппозиционном поле завершится и политическая борьба примет системный и масштабный характер», — заверил Кочарян.