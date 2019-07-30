Ереван, , 21:55 — REGNUM

Судье суда общей юрисдикции Армении Давиду Григоряну предъявлено обвинение по статье о совершении должностного подлога, сообщает специальная следственная служба Армении.

Давид Григорян © Sputnik / Aram Nersesyan

Ранее Генеральная прокуратура раскрыла скобки о том, почему в отношении судьи возбуждено уголовное дело. Согласно сообщению Генпрокуратуры, опытный судья, не находясь в здании суда, составил фальшивые протоколы о проведении двух судебных заседаний в один и тот же день и час.

Генпрокуратура категорически отрицает, что внимание к судье Григоряну, освободившему второго президента Армении Роберта Кочаряна из-под ареста, связано с делом экс-президента.

Заявляющий о нарушении прав судьи адвокат Давида Григоряна также не торопится делать подобные утверждения, однако он уверенно заявил, что если Григоряну будет предъявлено обвинение в совершении должностного подлога, последний его не признает.

По мнению адвоката Ерванда Варосяна, что если для привлечения к ответственности Давида Григоряна «выкопано» это преступление, то уже бесспорно, что осуществляемое — не правовой процесс, а просто преследование, которое преследует две цели — наказать судью за принятие неугодного властям решения и одновременно преподать урок другим судьям, а также приостановить полномочия Давида Григоряна, позволив распределяющему дела «компьютеру» направить уголовное дело против Роберта Кочаряна другому более «осмотрительному» судье.