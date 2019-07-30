Москва, , 21:52 — REGNUM

Россия будет следить за развитием ситуации с захватом Украиной танкера Nika Spirit, но бороться за отмену ареста судна должен судовладелец, заявил 30 июля замглавы МИД РФ Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM».

Заместитель министра иностранных дел отметил, что главная задача в этой ситуации уже решена, так как все члены экипажа танкера уже вернулись домой.

«Для нас самое главное было освободить людей. Наши граждане моряки уже находятся давно дома», — сказал Карасин.

«Надо выяснять, кому оно принадлежит. И частный собственник вправе в судебном порядке оспаривать решение украинских властей. Так что это перешло немного в другую сферу», — добавил замглавы МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в порту Измаил Одесской области российский танкер Nika Spirit за его якобы участие в блокировании кораблей ВМС Украины во время их провокации в Керченском проливе.

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