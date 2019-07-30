Санкт-Петербург, , 21:44 — REGNUM

Петербургские суды приняли к производству 511 административных исков и материалов об административных правонарушениях, касающихся действий муниципальных избиркомов (ИКМО). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Такие данные зафиксированы по состоянию на вечер 30 июля. Заметим, еще неделю назад исков было около 180.

На данный момент суды уже рассмотрели 400 заявлений. «В 70% случаев требования истцов удовлетворяются полностью или частично», — уточнили в пресс-службе.

Заметим, большинство исков к ИКМО подают самовыдвиженцы или представители оппозиционных партий, которые пытаются добиться регистрации на выборах, так как считают, что ИКМО отказали им по надуманным предлогам.

Многие добиваются своего. Однако значительная часть исков — это заявления единороссов и представителей муниципалитетов, которые пытаются снять с выборов тех независимых выдвиженцев, кому все же удалось зарегистрироваться.

Добавим, Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал 23 иска к Горизбиркому, рассмотрено уже 16 из них. Кроме того, Горсуд уже начал регистрировать и апелляции на решения районных судов. Пока зарегистрирована 31 жалоба.

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