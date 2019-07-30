Пекин, , 22:00 — REGNUM

В Пекине с визитом находится председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Пакистана Зубайр Махмуд Хаят, сообщает 30 июля Синьхуа. Встречу с ним провел заместитель председателя КНР Ван Цишань.

Китайский руководитель охарактеризовал Пакистан как «единственного всепогодного стратегического партнера» Китая, действия которого не зависят от динамических изменений международной обстановки. Он подчеркнул, что Пекин и Исламабад связывают отношения глубокого взаимного доверия, и две страны всегда поддерживают друг друга.

Цишань также отметил стремительное развитие китайско-пакистанских отношений, которое осуществляется усилиями обоих лидеров — председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Пакистана Имрана Хана, которые на своих встречах неизменно достигают важных и продуктивных договоренностей.

Внимание зампреда председателя КНР также привлекло быстрое развитие китайско-пакистанского экономического коридора, которое способствует развитию стратегической координации и расширению партнерства в сфере безопасности и борьбе с терроризмом.

Пакистанский гость в свою очередь высоко оценил экономические и политические достижения КНР, высказался в поддержку сближающей страны инициативы «Пояса и пути», а также заверил собеседника в готовности Исламабада участвовать в строительстве продвигаемого Китаем сообщества единой судьбы человечества.