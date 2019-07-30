Лондон, , 21:08 — REGNUM

Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает телеканал «360».

Напомним, что принцесса Хайе Бинт аль-Хуссейн сбежала от своего супруга — эмира Дубая, который также является премьер-министром ОАЭ, в Лондон. С собой она захватила $40 млн и двух детей. Точная причина побега не разглашается. Некоторые СМИ пишут, что причиной всему стали ограничения свободы и страх за свою жизнь. Другие считают, что все дело в любовной связи принцессы с одним и её телохранителей.

Стоит отметить, что от эмира уже пытались сбежать две дочери — но их побег не удался, и с тех пор о них никто ничего не слышал.

Ситуация осложняется тем, что дело явно приобретает политический подтекст. У Великобритании весьма тесные связи с ОАЭ. Так, у британского бизнеса очень много инвестиционных проектов в Эмиратах. Из ОАЭ деньги также текут в саму Великобританию.

Сам эмир Дубая довольно давно и успешно выстраивает отношения с британской элитой. Так, буквально в минувшем месяце сама королева Великобритании Елизавета II лично награждала эмира за то, что одна из его лошадей победила в гонке в Royal Ascot.

Если суд встанет на сторону принцессы, то высока вероятность разрыва отношений между ОАЭ и Великобританией, а если на сторону эмира — то не миновать яростного протеста различных правозащитных организаций.