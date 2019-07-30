Джакарта, , 21:31 — REGNUM

Власти Индонезии объявили о создании в структуре вооруженных сил страны нового элитного подразделения для командования спецоперациями, сообщает 30 июля Синьхуа со ссылкой на ряд индонезийских СМИ.

Прежде всего оно займется борьбой с международным терроризмом.

Соответствующая торжественная церемония проведена в штаб-квартире командования вооруженных сил в восточной части Джакарты. Командовать организационной структурой, получившей название «Коопссус», назначен бывший директор департамента стратегической разведки бригадный генерал Рочади.

Предполагается, что «Коопссус» будет координировать проведение спецопераций с национальной полицией.